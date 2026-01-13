Pietrelcina un memorial per Umberto | il ricordo dell’amico che non c’è più

Pietrelcina dedica un memoriale a Umberto, un gesto per conservare il suo ricordo e onorare la sua memoria. Un’occasione per ricordare un amico scomparso prematuramente, mantenendo vivo il suo ricordo attraverso parole e testimonianze. Questo spazio vuole essere un momento di riflessione e commemorazione, affinché il suo esempio e la sua presenza rimangano vivi nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un memorial per dare più forza a un ricordo e mantenere viva l’immagine di chi è andato via troppo presto e non per sua volontà. Pietrelcina è pronta a tuffarsi nelle emozioni con l’organizzazione del triangolare dedicato a Umberto Cardone, sfortunato centauro di 25 anni morto il 10 settembre in seguito a un incidente stradale. Un dolore che non è mai sparito e non potrebbe essere diversamente per chi ne ha saputo apprezzare le qualità umane e affezionarsi al suo sorriso. Il calcio, questo il mezzo per onorare l’amico col torneo che si terrà il 15 di gennaio, alle ore 15, presso il campo sportivo comunale di Pietrelcina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrelcina, un memorial per Umberto: il ricordo dell’amico che non c’è più Leggi anche: Addio a Nicola Pietrangeli, il ricordo del figlio Marco: "Più che un papà, per me è stato un amico" Leggi anche: 'Il treno ha fischiato: un incontro che cambia la vita', memorial in ricordo di Tiziana Grillanda Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pietrelcina, i funerali di Umberto Cardone: 25enne morto in un incidente stradale - L'intera comunità pietrelcinese si è stretta intorno alla famiglia Cardone per dare l'ultimo saluto a Umberto, il 25enne vittima di un tragico incidente stradale. ilmattino.it Il Pensiero spirituale di San Pio da Pietrelcina di oggi 08 Gennaio 2026 Buona e Santa Giornata - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.