Di Canio ha commentato la stagione di Dimarco durante un intervento su Sky Sport, sottolineando come sia difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche. Ha aggiunto che l’esterno dell’Inter sta iniziando a raggiungere i numeri di altri giocatori di alto livello, evidenziando il suo rendimento finora. La discussione si è concentrata sull’andamento di Dimarco nel corso dell’attuale campionato.

Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio non ha dubbi: «Dimarco? Difficile trovare uno con le sue caratteristiche. Inizia ad avere i numeri come questi giocatori…»

Di Canio sicuro sulla Juve: «Ora con Spalletti ha un senso e i giocatori sono sfruttati per le loro caratteristiche, ma per lo Scudetto le manca ancora una cosa»di Redazione JuventusNews24Di Canio parla dell’identità dei bianconeri e del miracolo sportivo della rivale: il punto sulla lotta al vertice e le...

Di Canio non ha dubbi: «Spalletti è entrato piano ma rischia di fare peggio dei giocatori. Ora deve avere il coraggio di fare questa mossa»di Redazione JuventusNews24Di Canio parla a Sky Calcio Club: David e Openda bocciati per intelligenza e qualità, la rosa è fatta per il 4-3-3 ma...

Altri aggiornamenti su Canio.

Temi più discussi: È una cosa molto triste!. Pedullà non ha dubbi, attacco frontale a Conte: Lamenti e pianti; Lotta scudetto, Dimarco non ha dubbi: ha lanciato un messaggio chiaro nell'ultima intervista; Prandelli non ha dubbi | Inter? Ha le mani sullo scudetto In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu dico questo; Conte non ha lavagnette nel suo ufficio, ma ha un obiettivo di punti per tornare in Champions: il dato.

Di Canio: Bene la reazione della Juventus, ma non è rimasto nientePaolo Di Canio dagli studi di Sky Sport, ha sottolineato che la Juventus ha fatto bene nel match di ritorno contro il Galatasaray, ma all'andata la squadra bianconera ha incassato cinque ... tuttojuve.com

Di Canio perplesso: 27 anni, non se lo filava nessuno. In Italia lo paragonano a Vialli e Van BastenLa disfatta delle italiane nell'andata dei playoff di Champions League ha riacceso di nuovo il dibattito sul livello del nostro calcio. La discussione si è alimentata ai microfoni di Sky Sport dove Pa ... msn.com

La critica di Paolo Di Canio. L'ex Juventus e Napoli da sempre non nasconde la sua scarsa simpatia per Romelu Lukaku - facebook.com facebook

Di Canio: “Dimarco come Alexander-Arnold e Robertson. Al contrario di altri giocatori lui…” x.com