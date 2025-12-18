Paolo Di Canio analizza la situazione della Juventus, sottolineando come con Spalletti la squadra abbia finalmente trovato un’identità più chiara e valorizzi le caratteristiche dei singoli. Tuttavia, il tecnico rimane scettico sulle possibilità di conquistare lo Scudetto, evidenziando ancora un elemento mancante. Tra analisi e speranze, il commento si inserisce nel cuore della lotta al vertice, offrendo uno sguardo approfondito sulle chances dei bianconeri di trionfare in questa stagione.

Di Canio sicuro sulla Juve: «Ora con Spalletti ha un senso e i giocatori sono sfruttati per le loro caratteristiche, ma per lo Scudetto le manca ancora una cosa»

Di Canio parla dell’identità dei bianconeri e del miracolo sportivo della rivale: il punto sulla lotta al vertice e le chance scudetto. In vista del big match che infiammerà la prossima giornata di Serie A, l’atmosfera attorno a Juve Roma si surriscalda grazie all’autorevole parere di un doppio ex che conosce bene le dinamiche del nostro campionato. Paolo Di Canio, ex attaccante che in carriera ha vestito, tra le altre, la maglia della Juventus, ha concesso una lunga intervista al settimanale Panorama. Al centro della sua analisi c’è il confronto a distanza tra due filosofie di gioco e due allenatori carismatici: da una parte il lavoro di ricostruzione avviato da Luciano Spalletti, dall’altra il sorprendente cammino dei giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

