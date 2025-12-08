Di Canio non ha dubbi | Spalletti è entrato piano ma rischia di fare peggio dei giocatori Ora deve avere il coraggio di fare questa mossa

Di Canio parla a Sky Calcio Club: David e Openda bocciati per intelligenza e qualità, la rosa è fatta per il 4-3-3 ma l’identità si è rotta. La sconfitta del ‘Maradona’ ha aperto il vaso di Pandora delle critiche in casa Juventus. Le scelte di formazione di Luciano Spalletti, che ha lasciato inizialmente in panchina i nuovi acquisti (come David e Openda ) per affidarsi a un assetto più conservativo o sperimentale (il falso nove), sono finite sotto la lente d’ingrandimento. Ospite di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha offerto un’analisi spietata della gestione tecnica, leggendo nelle esclusioni iniziali un segnale preoccupante per il futuro dei giocatori arrivati dal mercato estivo, scelti da una dirigenza diversa e ora sotto esame. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

