Di Canio non ha dubbi | Spalletti è entrato piano ma rischia di fare peggio dei giocatori Ora deve avere il coraggio di fare questa mossa

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Canio parla a Sky Calcio Club: David e Openda bocciati per intelligenza e qualità, la rosa è fatta per il 4-3-3 ma l’identità si è rotta. La sconfitta del ‘Maradona’ ha aperto il vaso di Pandora delle critiche in casa  Juventus. Le scelte di formazione di  Luciano Spalletti, che ha lasciato inizialmente in panchina i nuovi acquisti (come  David  e  Openda ) per affidarsi a un assetto più conservativo o sperimentale (il falso nove), sono finite sotto la lente d’ingrandimento. Ospite di  Sky Calcio Club,  Paolo Di Canio ha offerto un’analisi spietata della gestione tecnica, leggendo nelle esclusioni iniziali un segnale preoccupante per il futuro dei giocatori arrivati dal mercato estivo, scelti da una dirigenza diversa e ora sotto esame. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

di canio non ha dubbi spalletti 232 entrato piano ma rischia di fare peggio dei giocatori ora deve avere il coraggio di fare questa mossa

© Juventusnews24.com - Di Canio non ha dubbi: «Spalletti è entrato piano ma rischia di fare peggio dei giocatori. Ora deve avere il coraggio di fare questa mossa»

Leggi anche questi approfondimenti

canio ha dubbi spallettiSky, Di Canio: "Bocciatura piena per Spalletti, ora deve avere coraggio col 4-3-3" - Ospite di 'Sky Calcio Club', il doppio ex Paolo Di Canio ha parlato della sconfitta della Juventus e della bocciatura di Spalletti per i nuovi acquisti lasciati inizialmente in ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Canio Ha Dubbi Spalletti