Devo darvi una notizia su Stefano De Martino Antonella Clerici ora è ufficiale

Antonella Clerici ha annunciato ufficialmente una notizia riguardante Stefano De Martino. L’annuncio è arrivato con tono discreto, ma si prevede possa influenzare gli scenari televisivi della prossima stagione. La conduttrice ha condiviso l’informazione senza ulteriori dettagli, lasciando aperta la discussione sulla portata di questa novità. La comunicazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Un annuncio arrivato quasi in punta di piedi, ma destinato a cambiare gli equilibri televisivi della prossima stagione. Durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha sorpreso il pubblico con una rivelazione che fino a poche settimane fa era considerata solo un’indiscrezione. Al centro della scena c’è Stefano De Martino, volto sempre più centrale della Rai e futuro direttore artistico del Festival di Sanremo, pronto a una svolta importante. Tutto è partito dagli auguri affettuosi della conduttrice al collega, ma subito dopo è arrivata la frase che ha fatto scattare l’attenzione: “Voglio darvi una notizia, Stefano De Martino viene qua nello studio di fianco al nostro”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Stefano De Martino a Sanremo?”. Antonella Clerici interviene dopo l’annuncio ufficialeL’eco dell’ultimo Festival di Sanremo non si è ancora spenta e tra le voci più attente e affettuose nei confronti della kermesse c’è quella di...

A #ÈSempreMezzogiorno Antonella Clerici conferma che dalla prossima stagione #AffariTuoi di Stefano De Martino lascerà il Teatro delle Vittorie e si trasferirà negli studi Rai di Milano, che già ospitano il programma del mezzogiorno e The Voice. x.com