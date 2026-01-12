Devo darvi una notizia importante Antonella Clerici apre la diretta con un annuncio

Importanti notizie a È sempre mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici non è solo un cooking show: spesso, nel corso delle puntate, capita che la conduttrice si soffermi su temi di forte attualità, richiamando anche il suo passato da giornalista. Ed è quanto è accaduto anche nella puntata del 12 gennaio, aperta da due annunci che hanno spostato l’attenzione ben oltre le ricette. Il primo annuncio ha riguardato la liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela. Clerici ha ricordato che l’uomo era stato arrestato e tenuto in cella per 420 giorni senza che fossero mai state formalizzate accuse nei suoi confronti, parlando anche dei tanti messaggi inviati dal carcere alla madre e della lunga battaglia portata avanti dalla famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “È morto, devo darvi la triste notizia”. Eleonora Daniele, l’annuncio sul famoso in diretta tv

Leggi anche: Antonella Clerici, l’addio in diretta: apre il programma con la brutta notizia (VIDEO)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La notizia dell’anno… sfumata alla fine; Allegri a DAZN: Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento. Turnover? Stasera è la più...; VERSO MARTINA-NARDO' - Piriz: ''Ogni partita è importante, pronti a dare battaglia''; De Paola: “Spalletti va rinnovato al più presto. Milinkovic Savic sarebbe il regista adatto per la....

I ritratti di Ziva . Wiz Khalifa · See You Again (feat. Charlie Puth). Amici purtroppo devo darvi una brutta notizia Oggi Tiberio, uno dei primi tre spinoni italiani che ho dipinto è volato in cielo… Ricordo il tuo sguardo che si intravedeva tra i tuoi peletti mentr - facebook.com facebook