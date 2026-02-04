okc e detroit avanti tutta vincono knicks e lakers bene fontecchio ma miami perde

La notte di basket porta vittorie importanti per OKC e Detroit, che continuano a spingere forte in classifica. I Pistons battono Denver grazie a un grande Cunningham, mentre gli Thunder dominano Orlando. Buone notizie anche per Fontecchio, che segna 18 punti, anche se Miami perde contro Atlanta.

Mentre a un giorno dalla fine del mercato arriva lo scambio che potrebbe cambiare le gerarchie nella Eastern Conference (Harden a Cleveland e Garland ai Clippers), nelle dieci partite della notte OKC e Detroit continuano la loro corsa: i Pistons battono Denver con un super Cunningham, i Thunder schiacciano Orlando. Tutto facile anche per i Knicks a Washington e i Lakers, che ritrovano Reaves, a Brooklyn, mentre Miami cade contro Atlanta nonostante un ottimo Fontecchio, partito in quintetto e autore di 18 punti. Detroit (37-12) continua la sua marcia imperturbabile. I Pistons, trascinati dal solito Cunningham da 29 punti e 10 assist, battono anche i Nuggets (33-18) e centrano la quinta vittoria nelle ultime sei partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it





