NBA i risultati della notte 19 dicembre | OKC continua a vincere Doncic trascina i Lakers Si fermano ancora i Bucks

Nella notte italiana torna l’azione NBA con 12 emozionanti sfide della regular season 2025-2026. Oklahoma City continua a sorprendere con altre vittorie, mentre Luka Doncic guida i Lakers verso il successo. Si interrompono temporaneamente le vittorie dei Bucks, mantenendo vivo l’interesse per questa intensa stagione. Ecco i risultati salienti di questa notte di basket.

È tornato nella notte italiana l’appuntamento con la regular season NBA 2025-2026. Nella notte, sono infatti scese in campo 24 squadre, per un totale di dodici partite. Apre il programma la vittoria interna degli Charlotte Hornets (9-18) che battono 133-126 gli Atlanta Hawks (15-13). Successo di squadra per gli Hornets che cercano di risalire in classifica dopo un inizio travagliato. Agli Hawks non bastano i 43 punti Jalen Johnson, top scorer del match, Successo al fotofinish quello dei New York Knicks (19-7) che superano in trasferta gli Indiana Pacers (6-21) per 113-114. Partita equilibrata fino alla fine, risolta da un canestro di Brunson che vale la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

