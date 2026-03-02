Macron accelera sulla deterrenza nucleare | Aumenteremo il numero di testate e non comunicheremo più il numero

Il presidente francese ha annunciato che la Francia aumenterà il numero di testate nucleari e non comunicherà più i dati relativi alle proprie armi. La decisione, comunicata oggi, fa parte di una strategia di rafforzamento della deterrenza nucleare del paese. La mossa arriva in un momento di tensioni globali che coinvolgono Iran e Ucraina, tra altri scenari di crisi internazionale.

Parigi, 2 marzo 2026 – Iran e Ucraina, ma non solo: il mondo è in fiamme e il presidente francese Emmanuel Macron accelera sulla deterrenza nucleare. Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale ", ha annunciato, spiegando che Parigi non comunicherà più il numero di testate a sua disposizione. Un modo per rafforzare l'ambiguità strategica della Francia. "Per essere liberi, bisogna essere temuti, e per essere temuti, bisogna essere potenti ", ha detto Macron. "L'evoluzione delle difese dei nostri concorrenti, l'emergere di potenze regionali, la possibilità di coordinamento tra avversari e i rischi associati alla proliferazione: tutti questi fattori, dopo un attento esame, mi hanno portato a questa conclusione: un potenziamento del nostro arsenale è essenziale ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Aumenteremo le atomiche, lavoreremo a un missile a lungo raggio": il piano nucleare di MacronIl presidente francese prepara modifiche alla dottrina nucleare senza aumentare l’arsenale.

