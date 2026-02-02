Brucia lenzuola e materassi in cella detenuto a processo per incendio doloso e danneggiamento

Un detenuto di 30 anni ha dato fuoco a lenzuola e materassi nella sua cella. L’uomo, di origine somala e già in carcere per altri motivi, si trova ora sotto processo con l’accusa di incendio doloso e danneggiamento di beni pubblici. La vicenda si è svolta nel carcere dove è rinchiuso, mentre l’avvocato Emanuela Rondoni lo difende.

Un somalo di 30 anni, detenuto per altra causa, difeso dall'avvocato Emanuela Rondoni, è finito sotto processo con la duplice accusa di incendio doloso e danneggiamento di beni dello Stato. Episodio che aveva avuto una replica il 22 marzo 2024, quando l'uomo aveva dato fuoco ad "un materasso di spugna in uso allo stesso". Contestata anche l'aggravante del fatto "commesso all'interno di edificio pubblico". Nel procedimento risulta parte offesa il Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, assistiti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

