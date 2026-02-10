Strage di via D' Amelio De Luca in Antimafia | Diverse piste aperte ma il pentito Lo Cicero è come Scarantino

Durante l'audizione in commissione Antimafia, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha aggiornato sulla vicenda di via D'Amelio. Ha confermato che ci sono diverse piste aperte, ma ha anche messo in guardia: il pentito Lo Cicero, secondo lui, si comporta come Scarantino. De Luca ha fatto alcune precisazioni e ha aggiunto nuovi dettagli, lasciando capire che l'inchiesta è ancora lunga e complessa. La pista basata sulle dichiarazioni di Maria Romeo e Walter Giustini, invece, viene esclusa come meno credibile.

Ha fatto delle precisazioni, ma ha anche aggiunto materiale, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, durante la sua audizione in commissione Antimafia: la pista nera da escludere - perché vale "zero spaccato" - è quella basata sulle dichiarazioni di Maria Romeo, Walter Giustini e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su via D'Amelio Via D’Amelio: lo ‘spazza-neve’ Caselli torna in Antimafia e finisce il lavoro Lo strano silenzio dell'antimafia rossa su De Luca Dopo l'audizione del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che ha smontato la pista nera sulle stragi del 1992 e criticato i colleghi di Borsellino e Falcone, si apre un dibattito sulle reazioni della stampa e sull’assenza di commenti sull’antimafia rossa coinvolta in queste vicende. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su via D'Amelio Argomenti discussi: A quarant’anni dal maxi processo di Palermo, al Circolo Aurora la testimonianza di Pippo Giordano; Caltanissetta chiede di archiviare Dell'Utri: intervista a Borsellino sconosciuta a Cosa nostra; Guido Lo Porto presenta querela nei confronti di Borsellino, Repici, Ranucci e Mondani; Maxiprocesso: quando crollò il mito dell’impunità per la mafia. Stragi di Capaci e via D’Amelio, Russo: Messo un punto alle voci sulla pista neraNel corso dell’audizione di oggi in Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha messo un punto definitivo sulle voci relative alla cosiddetta pista nera ... siracusaoggi.it Strage di Via D’Amelio, la Procura chiede di archiviare Dell’UtriLa richiesta di archiviazione depositata, firmata dal procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e dall’aggiunto Pasquale Pacifico, si ... lavalledeitempli.net Agostino Catalano, agente della Polizia di Stato, morto nella Strage di via D'Amelio. Sposato con Maria Pace, Agostino Catalano era rimasto vedovo il 23 ottobre 1989. La moglie era morta per un tumore, lasciandolo solo con i tre figli, Emanuele, Emilia e Ros - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.