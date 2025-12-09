Milano i pm contro i giudici | Nessun alibi la Scia era illegittima e lo sapevano
La procura di Milano contesta la versione dei giudici sulla legittimità della Scia, evidenziando che norme e giurisprudenza erano chiare e che il Comune aveva già segnalato l’inidoneità dell’intervento. Nel ricorso al riesame, i pm sottolineano l’assenza di alibi e la consapevolezza della illegittimità dell’atto.
Nel ricorso al riesame la procura contesta la buona fede riconosciuta dal gip: norme e giurisprudenza erano già univoche e il Comune aveva segnalato la “totale inidoneità” dell'intervento. Citato anche il precedente di via Fauchè e le altre operazioni finite sotto inchiesta. La vicenda del cantiere di viale Papiniano 48 diventa uno dei casi più delicati dell’urbanistica milanese. La Procura ha impugnato la decisione con cui la gip Sonia Mancini aveva disposto il dissequestro dell’area. Secondo il giudice, gli indagati sarebbero stati in buona fede, anche a causa dei comportamenti del Comune. Per i pm, invece, quella buona fede non può essere riconosciuta. 🔗 Leggi su Laverita.info
