Padova cresce l’esportazione | quattro aziende su dieci puntano a crescere nel 2026

A Padova le aziende vogliono crescere nel 2026. Quattro su dieci puntano a rafforzare le esportazioni, anche se ci sono tensioni internazionali. La città industriale si prepara a espandersi sui mercati esteri, con le imprese che confidano nel futuro.

Padova, città industriale con un tessuto imprenditoriale fortemente esportatore, punta al 2026 su un rafforzamento delle vendite all’estero, malgrado le tensioni internazionali. Nelle sue aperture commerciali, quattro aziende su dieci si aspettano una crescita dell’esportazione, secondo il 5° Osservatorio Export realizzato da Confindustria Veneto Est, con Fondazione Nord Est e SACE. Il dato riguarda 786 imprese di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, che hanno generato nel 2024 oltre 37 miliardi di euro di vendite estere. I numeri, pur non essendo altrettanto esaltanti rispetto a un paese in crescita, mostrano comunque una resilienza significativa, soprattutto nel settore manifatturiero, dove l’orientamento verso l’estero è ormai radicato.🔗 Leggi su Ameve.eu

