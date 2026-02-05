Padova cresce l’esportazione | quattro aziende su dieci puntano a crescere nel 2026

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova le aziende vogliono crescere nel 2026. Quattro su dieci puntano a rafforzare le esportazioni, anche se ci sono tensioni internazionali. La città industriale si prepara a espandersi sui mercati esteri, con le imprese che confidano nel futuro.

Padova, città industriale con un tessuto imprenditoriale fortemente esportatore, punta al 2026 su un rafforzamento delle vendite all’estero, malgrado le tensioni internazionali. Nelle sue aperture commerciali, quattro aziende su dieci si aspettano una crescita dell’esportazione, secondo il 5° Osservatorio Export realizzato da Confindustria Veneto Est, con Fondazione Nord Est e SACE. Il dato riguarda 786 imprese di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, che hanno generato nel 2024 oltre 37 miliardi di euro di vendite estere. I numeri, pur non essendo altrettanto esaltanti rispetto a un paese in crescita, mostrano comunque una resilienza significativa, soprattutto nel settore manifatturiero, dove l’orientamento verso l’estero è ormai radicato.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Padova Crescita

La sfida dell’intelligenza artificiale. In Romagna quattro aziende su dieci sono ‘tardive’ nell’innovare

In Romagna, molte aziende faticano ancora ad abbracciare l’innovazione legata all’intelligenza artificiale, evidenziando una sfida culturale e strategica.

Otto giovani su dieci puntano su IA e sostenibilità ma la scuola resta indietro: solo l’11% viene formato dai docenti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Padova Crescita

Padova resiste ai dazi: quattro aziende su dieci puntano a crescere nell'export nel 2026Secondo l'Osservatorio Export 2025 di Veneto Est le imprese padovane restano orientate all’esteropuntando su servizi, digitale e nuovi mercati, tra dazi, nonostante l'incertezza geopolitica e la frena ... padovaoggi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.