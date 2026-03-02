Dehors scattano 30 sanzioni | anche occupazioni abusive in centro a Firenze

A Firenze, nei primi venti giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono state emesse trenta sanzioni per occupazioni abusive e occupazioni di dehors nel centro storico. Le autorità hanno applicato le multe a chi aveva installato strutture senza autorizzazione, intervenendo in diverse zone della città. Le operazioni di controllo continueranno per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Firenze, 2 marzo 2026 – Nei primi venti giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento per i dehors in città sono già 30 le sanzioni a seguito dei controlli svolti congiuntamente dagli uffici comunali e dalla Polizia Municipale, concentrate nelle prime due settimane tra piazza Pitti, Piazza Santa Croce e piazza Santa Maria Novella, e proseguite successivamente anche nelle zone di via degli Avelli, piazza Ottaviani e via della Scala. Occupazioni abusive e altre irregolarità Inizialmente sono state riscontrate e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dehors, scattano 30 sanzioni: anche occupazioni abusive in centro a Firenze