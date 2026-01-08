Fiamme dolose incendiando dehors in centro a Firenze

Nella notte, nel centro di Firenze, si sono verificati diversi incendi dolosi che hanno interessato i dehors di quattro locali tra via dei Benci e via dei Neri. L’episodio ha causato danni e preoccupazione tra residenti e operatori del settore. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle responsabilità di questi atti criminosi, che hanno compromesso la sicurezza e la tranquillità della zona.

FIRENZE – Notte di fiamme e paura nel cuore del centro storico fiorentino, dove una serie di incendi ha devastato i dehors di quattro noti locali tra via dei Benci e via dei Neri. L’allarme è scattato intorno alle 4,30 di questa mattina (8 gennaio), quando le fiamme hanno iniziato a divorare ombrelloni, arredi e strutture esterne, illuminando sinistramente le strade deserte a pochi passi da Palazzo Vecchio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che i roghi si propagassero agli edifici storici adiacenti, ma i danni alle attività commerciali sono ingenti. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti della Polizia per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Firenze: incendiati nella notte dehors di sei locali in centro, caccia al piromane Leggi anche: Porte e divanetti dati alle fiamme: Firenze, notte di incendi in centro storico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fiamme a dehors in centro a Firenze, ipotesi del dolo - Due diversi incendi hanno interessato i dehors di quattro locali in centro a Firenze, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. ansa.it

Incendiati i dehors di quattro locali del centro - FIRENZE: Avviate le indagini della Polizia Municipale per risalire ai responsabili: al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona ... toscanamedianews.it

Tre incendi nella notte in centro. Fiamme nel dehors del Savoy. Spunta l’ipotesi del piromane - È quanto accaduto all’alba di ieri nelle vie dell’area Unesco di Firenze. lanazione.it

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e successivamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire se le fiamme sono dolose o meno - facebook.com facebook

