Il governo incontra i sindacati di sicurezza e difesa | confermate le risorse aggiuntive per il 2026
Il governo ha incontrato i sindacati di sicurezza e difesa, confermando le risorse aggiuntive previste per il 2026. La legge di bilancio mantiene gli stanziamenti degli anni precedenti, aprendo la possibilità di ulteriori spazi di manovra in caso di esito positivo della procedura europea sugli squilibri di bilancio.
La legge di bilancio per il 2026 conferma le risorse aggiuntive per difesa e sicurezza stanziate negli anni scorsi e che nuovi spazi potranno liberarsi se, come si auspica, si chiuderà positivamente la procedura europea sugli squilibri di bilancio. È la posizione che è stata espressa dall’Esecutivo nel corso dell’incontro con i sindacati dei comparti della sicurezza e della difesa. Nel corso del confronto, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il Governo i Ministri dell’interno Matteo Piantedosi, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i Sottosegretari alla difesa Matteo Perego di Cremnago, alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il Consigliere per i rapporti con le parti sociali del Presidente, Stefano Caldoro e rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Landini insieme ai Pro Pal accusa il governo di essere complice, ma lo incontra per chiedere ritocchi alla Manovra
Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi: firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera
Salerno, Fratelli d'Italia incontra i pescatori di tonno: "Il Governo Meloni li sostiene"
Han Zheng incontra il ministro degli Esteri tedesco L’8 dicembre, il vicepresidente cinese Han Zheng ha incontrato a Beijing il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. Han Zheng ha sottolineato che, da quando si è insediato il nuovo governo tedesco, i - facebook.com Vai su Facebook
INCONTRO CON IL GOVERNO nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2025/12/0… Vai su X
Manovra, governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa - Le immagini dell’ incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 9 dicembre nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, tra il Governo, le organizzazioni s ... Scrive msn.com
Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette” ilfattoquotidiano.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili oasport.it
Blake Lively contro Justin Baldoni: il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunale movieplayer.it