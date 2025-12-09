Il governo incontra i sindacati di sicurezza e difesa | confermate le risorse aggiuntive per il 2026

Il governo ha incontrato i sindacati di sicurezza e difesa, confermando le risorse aggiuntive previste per il 2026. La legge di bilancio mantiene gli stanziamenti degli anni precedenti, aprendo la possibilità di ulteriori spazi di manovra in caso di esito positivo della procedura europea sugli squilibri di bilancio.

La legge di bilancio per il 2026 conferma le risorse aggiuntive per difesa e sicurezza stanziate negli anni scorsi e che nuovi spazi potranno liberarsi se, come si auspica, si chiuderà positivamente la procedura europea sugli squilibri di bilancio. È la posizione che è stata espressa dall'Esecutivo nel corso dell'incontro con i sindacati dei comparti della sicurezza e della difesa. Nel corso del confronto, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il Governo i Ministri dell'interno Matteo Piantedosi, dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i Sottosegretari alla difesa Matteo Perego di Cremnago, alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il Consigliere per i rapporti con le parti sociali del Presidente, Stefano Caldoro e rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.