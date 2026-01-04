L' aria gelida del Nord Europa sull' Italia | calo termico ma il Veneto rimane all' asciutto
L’aria fredda proveniente dal Nord Europa interessa l’Italia, causando un calo delle temperature. Tuttavia, il Veneto si mantiene al momento senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, una depressione influenzerà il Centro-Sud, portando maltempo, venti forti e nevicate a quote medio-basse. Questo cambiamento climatico evidenzia l’effetto delle masse d’aria fredda sulle condizioni atmosferiche italiane.
«L’aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse». Lo riferisce il meteorologo di 3BMeteo.com, Manuel Mazzoleni, il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
