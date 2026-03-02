Debutta Mignani Berni | Luci ok Evento in notturna

Claudio Mignani, proveniente da Grotta Azzolina nelle Marche, ha fatto il suo debutto in occasione di un evento notturno. Durante la manifestazione, Mauro Trapassi ha detto a Berni che le luci erano a posto e ha commentato che era il momento di andare sul Verrocchio. L'evento si è svolto con questa cornice e con la partecipazione di vari protagonisti.

"'Ti tocca, vai sul verrocchio', ha detto Mauro Trapassi". Così il debutto di Claudio Mignani (nella foto), originario di Grotta Azzolina nelle Marche. Si è laternato con Angelo De Pau, negli ultimi anni l'uomo che ha abbassato il canape in Val d'Arbia. "Un po' emozionato, è andata bene. Ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Sono stato da sempre appassionato della provincia, avevo i purosangue", racconta Mignani che rumors danno come possibile mossiere a Bomarzo il 25 aprile. Una delle novità di Monteroni, le altre le ha sottolineate a fine giornata il sindaco Gabriele Berni. "Una tradizione che fa parte del nostro territorio. Un'opportunità che abbiamo interesse a continuare con ulteriori innovazioni, vedi l'investimento sul nostro impianto di illuminazione, ora omologato.