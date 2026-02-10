Luci accese nel Ridotto Focus su lirica e teatro Granata debutta col botto

Questa settimana, il Ridotto del Teatro degli Animosi ha riaperto le porte con entusiasmo. Dopo mesi di silenzio, il teatro ha ripreso vita tra musica e teatro. Il debutto di Tindaro Granata ha attirato l’attenzione, mentre le serate dedicate alla lirica hanno portato un pubblico appassionato. La riapertura segna un passo importante per la scena culturale cittadina.

Sulle note di Wagner ha riaperto il Ridotto del Teatro degli Animosi. Il luogo storico della cultura cittadina ha avuto un fine settimana di intensa vivacità con gli incontri degli Amici della lirica, prima, e del direttore del teatro Tindaro Granata, poi. Due pomeriggi di tutto esaurito dove i melomani hanno potuto immergersi nel mondo wagneriano con le preziose lezioni della sovrintendente del teatro Carlo Felice di Genova Serena Cozzi e del direttore artistico del tempio della musica ligure Federico Pupo. Un folto pubblico di appassionati che domenica prossima, sotto la direzione del presidente del vivace circolo, Carlo Menconi, saranno a Genova per ascoltare il 'Tristan und Isolde' di Richard Wagner per la regia di Laurence Dale, le scene e i costumi di Gary McCann, le luci di John Bishop.

