Atletica Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini Italiani di punta impreziosiscono l’evento

Il Memorial Alessio Giovannini, tappa Challenger del World Indoor Tour, si terrà sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. Tra gli atleti presenti, Larissa Iapichino farà il suo debutto in questa competizione, arricchendo il programma con la sua partecipazione. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di confrontarsi a livello internazionale e per il pubblico di seguire da vicino le performance di atleti di punta.

Larissa Iapichino sarà la stella del Memorial Alessio Giovannini, tappa Challenger del World Indoor Tour che andrà in scena sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. La toscana ha deciso di aprire la propria stagione al coperto nel capoluogo marchigiano, dove ci sarà spazio per questo meeting (pari al quarto livello del massimo circuito internazionale itinerante) dedicato al compianto giornalista della Fidal scomparso prematuramente ormai sette anni fa. La Campionessa d’Europa in sala di salto in lungo muoverà i primi passi verso i Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

