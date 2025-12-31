Bastoni Inter respinto l’assalto dall’Arabia e dalla Premier? Così il club vuole blindare il difensore!
L’Inter si prepara a rafforzare il proprio reparto difensivo, cercando di bloccare eventuali offerte dall’Arabia e dalla Premier League per Bastoni. La società ha avviato un piano mirato al rinnovo del contratto del difensore, per consolidare la sua presenza in rosa e garantire stabilità alla squadra. Un intervento strategico volto a proteggere il giocatore e a mantenere l’equilibrio del reparto difensivo nerazzurro.
Inter News 24 Il piano per il rinnovo di contratto. Con l’apertura della finestra invernale, l’agenda della dirigenza dell’ Inter non prevede solo operazioni in entrata, ma anche una strenua difesa dei propri pezzi pregiati dalle insidie del mercato globale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, i riflettori internazionali si sono accesi prepotentemente su Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale, pilastro insostituibile della retroguardia per la sua abilità unica in fase di impostazione, è finito nel mirino di prestigiosi club della Premier League e delle ricchissime società dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Bastoni Inter: quel club prepara una offerta importante per il difensore nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione
Leggi anche: Inter, la Premier League piomba su Bastoni: offerta monstre per il difensore
Bastoni Inter, quale sarà il futuro del difensore nerazzurro? Arriva la posizione attuale della società - Il difensore classe 1999 resta centrale nel progetto: l’Inter respinge Bastoni Inter continua a rappresentare uno dei punti fermi più soli ... calcionews24.com
Addio Bastoni e via libera Juventus: morsa micidiale per l’Inter - Certo, in termini concreti gli affari andranno formalizzati non prima di gennaio ma intanto qualcosa di grosso ... calciomercato.it
Pagelle Inter: Acerbi e Bastoni brillano, ecco il vero Calhanoglu. Lautaro e Chivu… - Bisseck 6 Torna in campo dopo la deludente prova del 31 agosto con l’Udinese. tuttosport.com
In molti paragonano il nostro Paolo Maldini a Bastoni dell’Inter Che ne pensate - facebook.com facebook
Voti #AtalantaInter Inter Sommer 6; Akanji 6.5 Bisseck 6 Bastoni 5.5; Luis Henrique 6.5 Barella 6 Calhanoglu 6.5 Zielinski 6.5 Dimarco 6.5; Thuram 5 Lautaro 7.5 Subs P. Esposito 7 Mkhitaryan sv Carlos Augusto sv Frattesi sv Diouf sv x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.