Bastoni Inter respinto l’assalto dall’Arabia e dalla Premier? Così il club vuole blindare il difensore!

L’Inter si prepara a rafforzare il proprio reparto difensivo, cercando di bloccare eventuali offerte dall’Arabia e dalla Premier League per Bastoni. La società ha avviato un piano mirato al rinnovo del contratto del difensore, per consolidare la sua presenza in rosa e garantire stabilità alla squadra. Un intervento strategico volto a proteggere il giocatore e a mantenere l’equilibrio del reparto difensivo nerazzurro.

Inter News 24 Il piano per il rinnovo di contratto. Con l’apertura della finestra invernale, l’agenda della dirigenza dell’ Inter non prevede solo operazioni in entrata, ma anche una strenua difesa dei propri pezzi pregiati dalle insidie del mercato globale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, i riflettori internazionali si sono accesi prepotentemente su Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale, pilastro insostituibile della retroguardia per la sua abilità unica in fase di impostazione, è finito nel mirino di prestigiosi club della Premier League e delle ricchissime società dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com

