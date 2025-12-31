Bastoni Inter respinto l’assalto dall’Arabia e dalla Premier? Così il club vuole blindare il difensore!

L’Inter si prepara a rafforzare il proprio reparto difensivo, cercando di bloccare eventuali offerte dall’Arabia e dalla Premier League per Bastoni. La società ha avviato un piano mirato al rinnovo del contratto del difensore, per consolidare la sua presenza in rosa e garantire stabilità alla squadra. Un intervento strategico volto a proteggere il giocatore e a mantenere l’equilibrio del reparto difensivo nerazzurro.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.