de bruyne oggi il grande giorno

Oggi è il giorno in cui Kevin De Bruyne potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo del Napoli. La società ha comunicato che il calciatore, dopo un periodo di assenza, ha la possibilità di riprendere gli allenamenti collettivi. La data precisa del suo rientro in campo dipende dagli esiti delle prossime sessioni di lavoro e dalla risposta fisica del giocatore.

Il Napoli accoglie con grandissimo entusiasmo il ritorno in gruppo di Kevin De Bruyne. Presso il centro sportivo di Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare il tesserato, costretto a restare lontano dal rettangolo verde per ben quattro lunghi mesi. Il serio problema fisico si era verificato lo scorso 25 ottobre, in seguito al calcio di rigore trasformato con successo contro l'Inter. Gli esami medici successivi avevano purtroppo confermato la peggiore delle ipotesi cliniche: una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra.

De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull'assalto dalla Premier respinto a gennaio

Come sta De Bruyne, oggi si allena col Napoli dopo 4 mesi: il rientro per la volata Champions. Il centrocampista belga si era infortunato il 25 ottobre calciando un rigore contro l'Inter: l'operazione e la riabilitazione in Belgio. Il suo contributo per la corsa Champions

