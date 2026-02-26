de bruyne un cuoco napoletano per il grande ritorno in campo

Kevin De Bruyne torna a giocare dopo un infortunio che lo aveva fermato. Dopo l’intervento al muscolo, il centrocampista si è preparato duramente per riprendere l’attività agonistica. La sua ripresa ha attirato l’attenzione di molti, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Ora si trova nuovamente in campo, pronto a dare il massimo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kevin De Bruyne lo ha fatto ancora. Dopo l’infortunio e l’intervento al muscolo, il centrocampista belga si è rialzato con una nuova trasformazione fisica, come racconta Il Mattino. Già tre anni fa, ai tempi del Manchester City, aveva reagito a uno stop importante rivoluzionando le sue abitudini alimentari. Ora la storia si ripete, ma con un tocco partenopeo. All’epoca, De Bruyne aveva strutturato una dieta mirata insieme allo chef Jonny Marsh: proteine, fibre, vitamina C e un ingrediente “segreto” come la senape. Una scelta che lo riportò al top della condizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

