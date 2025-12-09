Le Iene novità sul caso di David Rossi
Dopo lo stop della scorsa settimana, Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1, con un nuovo appuntamento de Le Iene. Nella puntata di stasera sono attesi in studio la cantante Paola Iezzi e il comico Paolo Ruffini, in onda su Italia 1 ogni domenica con Zelig On. Le anticipazioni del 9 dicembre 2025. Il caso David Rossi. Per la prima volta, da quando è morto, secondo una nuova consulenza sarebbe possibile sostenere — con una prova scientifica alla mano — che David Rossi non si sarebbe suicidato, ma che sarebbe stato ucciso. Nuove analisi e una simulazione digitale, realizzata con un manichino antropomorfo virtuale calibrato sulle esatte misure del corpo di David, metterebbero in seria discussione quanto accertato finora dalla superperizia dell’Università La Sapienza, presentata dai Carabinieri del RIS nel 2022 su incarico del Parlamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Per la prima volta la Procura ha dichiarato che la morte di Vittorio Senatore non sarebbe dovuta a un incidente. Vi abbiamo raccontato questa terribile storia nel 2021 con @ninadettaquella. Oggi @bianca.vit ci aggiorna su questa novità #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
Le Iene, le anticipazioni del 9 dicembre: nuove indagini sulla morte di David Rossi e i dubbi sulle simulazioni del 2022 - Al centro della puntata uno dei casi più controversi degli ultimi anni: la morte di ... Scrive msn.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it