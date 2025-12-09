Dopo lo stop della scorsa settimana, Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1, con un nuovo appuntamento de Le Iene. Nella puntata di stasera sono attesi in studio la cantante Paola Iezzi e il comico Paolo Ruffini, in onda su Italia 1 ogni domenica con Zelig On. Le anticipazioni del 9 dicembre 2025. Il caso David Rossi. Per la prima volta, da quando è morto, secondo una nuova consulenza sarebbe possibile sostenere — con una prova scientifica alla mano — che David Rossi non si sarebbe suicidato, ma che sarebbe stato ucciso. Nuove analisi e una simulazione digitale, realizzata con un manichino antropomorfo virtuale calibrato sulle esatte misure del corpo di David, metterebbero in seria discussione quanto accertato finora dalla superperizia dell’Università La Sapienza, presentata dai Carabinieri del RIS nel 2022 su incarico del Parlamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene, novità sul caso di David Rossi