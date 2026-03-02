I tifosi della Juventus si scagliano contro l’amministratore delegato, accusandolo di aver peggiorato la squadra. Nel mirino anche Comolli, che viene descritto come responsabile di un'ulteriore diminuzione delle prestazioni. La critica si intensifica con l’affermazione che l’attuale gestione sia peggiore rispetto a quella precedente di Giuntoli. La polemica tra i supporter continua a infiammarsi.

L’Ad torna nel mirino a causa della deludente prestazione di David, l’ennesima da quando il canadese veste la maglia bianconera. Gli juventini mettono di nuovo in evidenza il pessimo calciomercato estivo del dirigente francese, con Openda che forse rappresenta la ciliegina di una torta andata decisamente a male. E ora la squadra, che ha beneficiato fino a un certo punto dell’arrivo di Spalletti, è costretta a inseguire un misero quanto fondamentale quarto posto. Rinnovare vlahovic 6 mln al posto di David che va ceduto x fare una plusv,alla Juve servono 2 centravanti con Caratteristiche Fisiche che sa tenere palla e forte di testa Essere da o non da JUVE è importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - David e non solo, i tifosi ‘licenziano’ Comolli: “Ha peggiorato la Juve”

Comolli a Dazn: «La Juve ha perso i tre punti, ma il calcio italiano molto di più. Ai tifosi dico questo»David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.

Stramaccioni: «Non c’è alchimia tra Spalletti e gli attaccanti della Juve. David ha un atteggiamento che non piace ai tifosi»Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano.

Juventus, Di Canio stronca David e Bergomi ride del canadese: i tifosi bianconeri si scagliano contro lo ZioDavid tra i peggiori in campo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus. I tifosi della squadra di Spalletti contro Bergomi per una risatina di troppo. sport.virgilio.it

Marco Tardelli, messaggio ai tifosi della Juve: Openda e David? Pazienza prima di dare giudiziNon basta un gol per cancellare i dubbi, convincersi che le difficoltà siano alle spalle, ma certo Openda e David ritrovando fiducia e obbligano a una riflessione critici e tifosi. Il pensiero di ... tuttomercatoweb.com

