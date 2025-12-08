Stramaccioni | Non c’è alchimia tra Spalletti e gli attaccanti della Juve David ha un atteggiamento che non piace ai tifosi

Stramaccioni: «Non c’è alchimia tra Spalletti e gli attaccanti della Juve. David ha un atteggiamento sbagliato». Le parole dell’ex tecnico. Andrea Stramaccioni nel salotto di Dazn commenta la sconfitta della Juventus a Napoli. Le dichiarazioni: « La mossa di Spalletti non ha pagato per niente, ha buttato un tempo. Poi la Juve è migliorata con l’ingresso di un attaccante e sul pareggio sembrava potesse anche vincere. Scudetto? Se l’abbiniamo a questa parola le facciamo male. È un’analisi sbagliata. Deve guardare alla Champions e al Bologna. Spalletti ha messo un giocatore come Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto, al centro del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

