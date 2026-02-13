Primo sguardo al nuovo spazio eventi di Autorità Portuale in Darsena | selezionato il progetto da 4 milioni di euro

L’Autorità Portuale ha scelto il progetto da 4 milioni di euro per il nuovo spazio eventi in Darsena, un passo importante verso la riqualificazione dell’area. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni, con l’obiettivo di creare un luogo moderno dove si potranno organizzare conferenze e feste. La struttura sorgerà vicino alle banchine principali, offrendo una vista spettacolare sul porto e attirando visitatori da tutta la città.

All'interno ci saranno una nuova sala convegni, spazi per uffici e anche un bar. Individuato il progetto per il nuovo edificio eventi su oltre cento candidature Fa un passo in avanti l'ambizioso piano dell'Autorità Portuale per realizzare un nuovo edificio eventi affacciato sulla Darsena di Ravenna. Al termine della procedura di gara avviata nel dicembre del 2024, è stata firmata la delibera con la quale si individua l’elaborato vincitore del bando di concorso per la progettazione del cosiddetto “edificio eventi” che dovrà sorgere accanto all'attuale sede di Autorità Portuale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di Venezia.

Smentita l'interpretazione della delibera dell'Autorità portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, definita una mera presa d'atto tecnica. «Siamo per una proroga temporanea – spiega il primo cittadino -. Ora la questione è solo politica».

L'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale prevede un risparmio di 2,6 milioni