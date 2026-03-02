Dario Igor Belletta | La Polti VisitMalta mi ha dato fiducia devo crescere per gradi Amo le corse vallonate

A soli 22 anni, Dario Igor Belletta continua a inseguire il proprio percorso con lucidità e ambizione, senza lasciarsi schiacciare dalle etichette di "predestinato" che lo accompagnano fin dagli juniores. Campione nazionale su strada e iridato su pista da juniores, il corridore di Arluno (alle porte di Milano) ha in seguito maturato una preziosa esperienza biennale nel vivaio della Team Visma Lease a Bike, poi il passaggio alla Solme-Olmo la scorsa stagione in cui si è piazzato 2° alla Milano-Busseto e ai campionati italiani Under 23, prima di vincere la Visegrad 4 Kerekparverseny in Ungheria. Belletta da quest'anno, con un contratto biennale, è in forza al Team Polti VisitMalta, con cui vuole costruire la sua crescita passo dopo passo, in una formazione che crede molto nel suo potenziale.