La Team Polti VisitMalta sospende con effetto immediato German Gomez positivo ad un test antidoping

La Team Polti VisitMalta ha sospeso subito German Gomez, dopo che il ciclista colombiano è risultato positivo a un test antidoping. Gomez, 24 anni, è stato fermato dall'UCI e non può partecipare a nessuna attività fino a nuovi sviluppi. Il ciclista si difende sui social, spiegando che il test è stato fatto durante un periodo di convalescenza dopo un intervento chirurgico. La squadra italiana ha preso la decisione di sospenderlo immediatamente.

Il 24enne colombiano della Team Polti VisitMalta è stato trovato positivo ad un test antidoping. Fermato dall'UCI in attesa di approfondimenti, è stato sospeso con effetto immediato dalla squadra italiana ProTeam da qualsiasi attività: "Test effettuato durante un mio periodo di convalescenza post operatorio", la difesa del ciclista sui social.

