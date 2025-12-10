Davide Piganzoli | La Visma crede in me per le corse a tappe La Polti mi ha dato un bagaglio enorme
Davide Piganzoli, giovane talento italiano nato nel 2002 a Morbegno, si distingue nel mondo del ciclismo a tappe. Cresciuto nella Polti-VistMalta con i campioni Ivan Basso e Alberto Contador, si prepara a confermare il suo potenziale, con la Visma che crede nelle sue capacità per le future corse a tappe.
Davide Piganzoli è uno dei nomi più attesi del futuro del ciclismo italiano nelle corse a tappe. Valtellinese di Morbegno, classe 2002, si è formato nella Polti-VistMalta sotto la guida di due campioni come Ivan Basso e Alberto Contador. In questi tre anni nel team italiano ha maturato non solo crescita tecnica, ma anche consapevolezza, leadership e metodo, seguendo una progressione graduale che lui stesso considera fondamentale. Per il 2026 lo attende il grande salto nel World Tour, con la prestigiosa Visma–Lease a Bike che gli ha offerto un contratto triennale, segno di una fiducia costruita non solo sui numeri, ma sul potenziale che la squadra ha intravisto nel giovane scalatore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Davide Piganzoli si accasa alla Team Visma Lease a Bike per i prossimi tre anni
Davide Piganzoli si accasa al Team Visma Lease a Bike per i prossimi tre anni
Visma|Lease a Bike, Davide Piganzoli pronto alla nuova avventura: “La squadra crede tanto in me, ci sono grandi obiettivi” - L'articolo Visma|Lease a Bike, Davide Piganzoli pronto alla nuova avventura: "La squadra crede tanto in me, ci sono grandi obiettivi" è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. Come scrive msn.com
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it