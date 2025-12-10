Davide Piganzoli | La Visma crede in me per le corse a tappe La Polti mi ha dato un bagaglio enorme

Davide Piganzoli, giovane talento italiano nato nel 2002 a Morbegno, si distingue nel mondo del ciclismo a tappe. Cresciuto nella Polti-VistMalta con i campioni Ivan Basso e Alberto Contador, si prepara a confermare il suo potenziale, con la Visma che crede nelle sue capacità per le future corse a tappe.

Davide Piganzoli è uno dei nomi più attesi del futuro del ciclismo italiano nelle corse a tappe. Valtellinese di Morbegno, classe 2002, si è formato nella Polti-VistMalta sotto la guida di due campioni come Ivan Basso e Alberto Contador. In questi tre anni nel team italiano ha maturato non solo crescita tecnica, ma anche consapevolezza, leadership e metodo, seguendo una progressione graduale che lui stesso considera fondamentale. Per il 2026 lo attende il grande salto nel World Tour, con la prestigiosa Visma–Lease a Bike che gli ha offerto un contratto triennale, segno di una fiducia costruita non solo sui numeri, ma sul potenziale che la squadra ha intravisto nel giovane scalatore.