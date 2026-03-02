Darderi gioia infinita! Vince il titolo a Santiago ed esulta così

Luciano Darderi ha vinto il suo primo titolo del 2026 all’ATP 250 di Santiago, battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann con i punteggi di 7-6, 7-5. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha celebrato con esultanza la conquista del trofeo. La finale si è svolta su due set, entrambi decisi al tie-break e al margine di un solo break.

Primo titolo del 2026 per Luciano Darderi, che conquista l'Atp 250 di Santiago battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann in due set (7-6, 7-5). Si tratta del quinto torneo vinto in carriera per l'azzurro, che al termine del match si è lasciato andare a un'esultanza liberatoria.