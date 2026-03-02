Il 2 marzo 2026 si apre il processo per omicidio colposo riguardante la morte di Daniele Caraccio, muratore di 55 anni residente a Montemezzo, avvenuta il 9 maggio 2023 a Sala Comacina. Caraccio è stato trovato senza vita all’interno di una stanza in cemento nel cantiere di una palazzina in costruzione lungo la Regina Vecchia, mentre lavorava da solo.

Sala Comacina (Como), 2 marzo 2026 – Daniele Caraccio, muratore di 55 anni residente a Montemezzo, era stato trovato senza vita il 9 maggio 2023, all’interno di una stanza in cemento, nel cantiere di una palazzina in fase di costruzione lungo la Regina Vecchia, mentre lavorava da solo. Ora davanti al giudice monocratico di Como Valeria Costi, si è aperto il processo per omicidio colposo, che vede imputato, in relazione alla valutazione dei rischi, Ivan Curti, 51 anni, presidente del consiglio di amministrazione della ditta Curti Impresa edile di San Siro, di cui l’operaio era dipendente. Sono stati ascoltati i carabinieri e il personale di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniele Caraccio, morto sul lavoro a Sala Comacina nel 2023: al via il processo per omicidio colposo

