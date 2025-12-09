Operaio 27enne morto schiacciato sul lavoro escluso il malore | 3 indagati per omicidio colposo

Tragedia sul lavoro: Mohssine Ghouati, 27 anni, è deceduto in un incidente sul sito lavorativo. L’autopsia ha escluso cause naturali, concentrando le indagini su un possibile episodio di omicidio colposo. Tre persone sono attualmente indagate nel tentativo di chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche dell’incidente.

L’autopsia sul corpo del 27enne Mohssine Ghouati, operaio morto sul lavoro, ha escluso il malore: si indaga per omicidio colposo, 3 persone risultano indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

