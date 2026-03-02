Dall' Ecuador ecco il gol dell’anno | stop di petto sulla trequarti e poi

Dall'Ecuador arriva un gol che sta facendo parlare di sé: un giocatore del Deportivo Cuenca ha stoppato di petto sulla trequarti e ha concluso con un tiro preciso, lasciando tutti senza parole. Il movimento e la conclusione sono stati così spettacolari da essere considerati tra i più belli della stagione nella Liga Pro. La partita tra Deportivo Cuenca e un avversario si è conclusa con questa rete spettacolare.

Gol da cineteca nella massima serie ecuadoriana: nel match di Liga Pro tra Deportivo Cuenca e Barcelona SC, David González ha firmato l'1-0 con una giocata di rara bellezza, ricordando per dinamica e tecnica la celebre rete di James Rodriguez con la Colombia nell'ottavo di finale del Mondiale 2014 contro l'Uruguay. Il pallone spiove sulla trequarti, l'attaccante si coordina in una frazione di secondo e scarica un destro violentissimo che non lascia scampo al portiere. Una giocata che non solo indirizza la partita, ma entra di diritto tra le migliori marcature del campionato sudamericano. (X@zappingecu).