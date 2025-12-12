Probabili formazioni Bologna Juve Spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti | ecco chi farà coppia con Yildiz dietro la punta in vista del match del Dall’Ara

In vista del match al Dall’Ara, Luciano Spalletti ha deciso la formazione del Bologna, sciogliendo un dubbio sulla trequarti. Scopri le probabili scelte della Juventus e i dettagli sulla coppia alle spalle della punta, in attesa di un confronto che promette emozioni e sfide tattiche tra le due squadre.

Probabili formazioni Bologna Juve, le probabili scelte di Luciano Spalletti per la sfida del Dall’Ara. Francisco Conceicao torna titolare. In vista della difficile trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera al “Dall’Ara”, Luciano Spalletti ha intenzione di ricorrere a un moderato turnover per gestire le energie della Juventus dopo gli impegni europei. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore bianconero ha già definito alcuni cambi importanti nella formazione iniziale. La novità più significativa riguarda il reparto offensivo. Sulla trequarti, Spalletti ha deciso di dare fiducia a Francisco Conceicao, che tornerà a partire dal primo minuto. Juventusnews24.com Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera - Domenica sera il Bologna ospita la Juventus per una delle partite più interessanti del weekend, ancora fuori Skorupski da una parte e Vlahovic dall'altra. goal.com Probabili formazioni Bologna-Juventus: le scelte su Orsolini, Castro, Conceicao e David - Le possibili scelte di Italiano e Spalletti per il match della 15^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria, big match del 16° turno di Serie B X.com ???? PARMA–LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI, STATISTICHE, DOVE VEDERLA SERIE A – 15ª giornata • Sabato 13 dicembre • Ore 18:00 – Tardini La Lazio torna al Tardini per una sfida che profuma di storia e numeri pesanti. Il Parma ha vinto l’ultimo incroci - facebook.com Facebook © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Bologna Juve, Spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti: ecco chi farà coppia con Yildiz dietro la punta in vista del match del Dall’Ara

I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA

Video I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA Video I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA