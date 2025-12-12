Probabili formazioni Bologna Juve Spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti | ecco chi farà coppia con Yildiz dietro la punta in vista del match del Dall’Ara

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del match al Dall’Ara, Luciano Spalletti ha deciso la formazione del Bologna, sciogliendo un dubbio sulla trequarti. Scopri le probabili scelte della Juventus e i dettagli sulla coppia alle spalle della punta, in attesa di un confronto che promette emozioni e sfide tattiche tra le due squadre.

Probabili formazioni Bologna Juve, le probabili scelte di Luciano Spalletti per la sfida del DallAra. Francisco Conceicao torna titolare. In vista della difficile trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera al “Dall’Ara”, Luciano Spalletti ha intenzione di ricorrere a un moderato turnover per gestire le energie della Juventus dopo gli impegni europei. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore bianconero ha già definito alcuni cambi importanti nella formazione iniziale. La novità più significativa riguarda il reparto offensivo. Sulla trequarti, Spalletti ha deciso di dare fiducia a Francisco Conceicao, che tornerà a partire dal primo minuto. Juventusnews24.com

Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera

probabili formazioni bologna juveBologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera - Domenica sera il Bologna ospita la Juventus per una delle partite più interessanti del weekend, ancora fuori Skorupski da una parte e Vlahovic dall'altra. goal.com

probabili formazioni bologna juveProbabili formazioni Bologna-Juventus: le scelte su Orsolini, Castro, Conceicao e David - Le possibili scelte di Italiano e Spalletti per il match della 15^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

probabili formazioni bologna juve spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti ecco chi far224 coppia con yildiz dietro la punta in vista del match del dall8217ara

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Bologna Juve, Spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti: ecco chi farà coppia con Yildiz dietro la punta in vista del match del Dall’Ara

I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA

Video I nostri PRONOSTICI per JUVENTUS - BOLOGNA