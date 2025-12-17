Maltempo | oltre 3 milioni di euro al territorio Lecchese per rimediare ai danni
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali tra l’8 e il 12 settembre 2024, la provincia di Lecco riceve oltre 3 milioni di euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori colpiti. Questa somma mira a sostenere i Comuni nella gestione delle conseguenze del maltempo, contribuendo alla ripresa delle aree danneggiate.
Ammontano a oltre 3 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni della provincia di Lecco per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra l’8 e il 12 settembre del 2024. I fondi rientrano nel piano previsto dall’ordinanza del Capo dipartimento della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
