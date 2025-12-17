Oltre 3 milioni di euro al territorio Lecchese per rimediare ai danni del maltempo

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra l’8 e il 12 settembre 2024, la provincia di Lecco riceve oltre 3 milioni di euro destinati a ristori e interventi di ripristino nei Comuni colpiti. Questa somma mira a supportare il territorio nel riparare i danni causati dal maltempo e a favorire la ripresa delle comunità locali.

Ammontano a oltre 3 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni della provincia di Lecco per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra l’8 e il 12 settembre del 2024. I fondi rientrano nel piano previsto dall’ordinanza del Capo dipartimento della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Dalla Regione oltre 5 milioni di euro alle aziende agricole per i danni del maltempo Leggi anche: Il bilancio del maltempo. Danni per oltre 70 milioni. Solo a Meda mille richieste Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Truffa da oltre 3 milioni di euro con il trading online e le promesse di facili guadagni centinaia d Ritardi nelle corse Atac, rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus - Si è concluso il procedimento avviato dall'Agcm nei confronti della municipalizzata dei trasporti accusata di non aver centrato gli obiettivi di performance fissati nei contratti ... romatoday.it Antitrust contro Atac: rimborso per oltre tre milioni agli abbonati Metrebus - L'Autorità garante per i consumatori ha chiuso un procedimento contro l’Agenzia dei trasporti di Roma ottenendo vari impegni tra i quali i ristori per i ritardi, nuove assunzioni e l’adiozione di un ... tg24.sky.it

Un montepremi da oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo: alla finalista 6,7 milioni di euro #SportMediaset - facebook.com facebook

#Zirkzee si conferma, da oltre due mesi, l’obiettivo principale della #Roma. L’olandese ha chiesto tempo fa la cessione ed è in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. Il costo fissato resta sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto #calciomer x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.