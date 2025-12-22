Aniello Della Valle è stato riconfermato per la seconda volta consecutiva Presidente dell’Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, ricevendo il 97% delle preferenze dei colleghi. La conferma è avvenuta durante la prima riunione del nuovo Consiglio, eletto lo scorso fine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Della Valle confermato presidente dell’Ordine dei Geometri di Caserta con il 97% dei voti

