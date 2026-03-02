Dalla sabbiatura al laser | come cambia la rimozione della ruggine nell’industria tra sostenibilità e innovazione

La rimozione della ruggine rappresenta una delle operazioni più comuni nell’ambito della manutenzione industriale. Negli ultimi anni, si sono sviluppate nuove tecniche come la sabbiatura e la lavorazione laser, che stanno modificando i metodi tradizionali. Questi processi vengono adottati per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale, segnando un cambiamento nelle pratiche di intervento sul patrimonio industriale.

La rimozione della ruggine è da sempre una delle sfide più diffuse nella manutenzione industriale. Dalle carpenterie metalliche alle infrastrutture ferroviarie, fino al settore navale e automotive, l'ossidazione compromette sicurezza, durata e qualità delle superfici. Negli ultimi anni, però, qualcosa sta cambiando: la pulizia laser si sta affermando come alternativa concreta ai metodi tradizionali, aprendo una nuova fase nel trattamento dei metalli. Storicamente, la ruggine è stata rimossa tramite sabbiatura, carteggiatura meccanica o utilizzo di agenti chimici. Tecniche efficaci, ma non prive di criticità. La sabbiatura genera polveri e scarti abrasivi, richiede ambienti controllati e comporta costi di smaltimento.

