Questa mattina, nella provincia di Verona, sono iniziati gli abbattimenti di galline ovaiole in un grande allevamento. La Regione ha messo a disposizione 700mila euro solo per i rimborsi del 2022, per coprire i danni causati dall’aviaria che colpisce ormai da quattro anni di fila. Le operazioni sono state avviate per cercare di contenere il virus e proteggere gli altri allevamenti della zona.

In uno dei più grandi allevamenti intensivi di galline ovaiole d’Italia, nella provincia di Verona, l’aviaria colpisce per il quarto anno di seguito e, ancora una volta, si rendono necessarie le operazioni di abbattimento. Chi paga? Per risarcire la struttura, si ricorrerà nuovamente ai contributi pubblici. Il team di Food for Profit pubblica nuova inchiesta che racconta dei nuovi abbattimenti in una struttura della ditta Monaldi, legata al gigante della produzione delle uova Eurovo e ricorda che, solo lo scorso anno, nello stesso allevamento erano state abbattute 800mila galline. “Oggi gli animali da abbattere superano il milione ” racconta la giornalista Giulia Innocenzi in un video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, abbattimenti di galline ovaiole nel Veronese: dalla Regione 700mila euro solo per i rimborsi del 2022

