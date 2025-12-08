Annunciato due anni fa all’interno del Playstation China Hero Project, The God Slayer si mostra per la prima volta in forma compiuta e dimostra come gli sviluppatori cinesi siano oggi tra i più interessanti dell’intero settore: di che gioco si tratta e quando potremo metterci le mani sopra. Il China Hero Project di Playstation è diventato noto al pubblico occidentale nell’ormai lontano 2015, quando Lost Soul Aside si è mostrato per la prima volta catturando l’attenzione del mondo intero. L’action gdr sviluppato in esclusiva per PS5 si è poi rivelato meno a fuoco del previsto e complessivamente imperfetto (cosa che non sorprende visto che inizialmente è stato sviluppato da una singola persona e poi completato con un piccolo team di supporto), nonché ben al di sotto delle forse eccessive aspettative. 🔗 Leggi su Esports247.it

Dalla Cina con furore arriva The God Slayer, un nuovo action gdr che sembra ispirato ad Avatar