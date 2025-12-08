Dalla Cina con furore arriva The God Slayer un nuovo action gdr che sembra ispirato ad Avatar
Annunciato due anni fa all’interno del Playstation China Hero Project, The God Slayer si mostra per la prima volta in forma compiuta e dimostra come gli sviluppatori cinesi siano oggi tra i più interessanti dell’intero settore: di che gioco si tratta e quando potremo metterci le mani sopra. Il China Hero Project di Playstation è diventato noto al pubblico occidentale nell’ormai lontano 2015, quando Lost Soul Aside si è mostrato per la prima volta catturando l’attenzione del mondo intero. L’action gdr sviluppato in esclusiva per PS5 si è poi rivelato meno a fuoco del previsto e complessivamente imperfetto (cosa che non sorprende visto che inizialmente è stato sviluppato da una singola persona e poi completato con un piccolo team di supporto), nonché ben al di sotto delle forse eccessive aspettative. 🔗 Leggi su Esports247.it
