Dalla nascita nel 1868 alla nuova realtà

Dal 1868, Pernigotti si afferma come simbolo di tradizione e qualità nel settore dolciario. Oggi, la realtà si è evoluta integrando tre marchi storici: Pernigotti, Walcor e Signor Stefano, specializzato in gelato artigianale italiano. Questa sinergia consente di offrire prodotti autentici e di alta qualità, preservando le radici storiche e adattandosi alle esigenze moderne del mercato.

OGGI PERNIGOTTI SPA racchiude tre marchi storici, Pernigotti, Walcor e Signor Stefano (gelato artigianale italiano). La storia di Pernigotti ha radici lontane. Tutto inizia nel 1868, poco prima dell'unità d'Italia, quando Stefano Pernigotti apre un negozio di alimentari nel centro di Novi Ligure, particolarmente amato per i suoi dolci. Nel giro di pochi anni, l'azienda diventa rinomata per il suo torrone, di cui si parla anche oltre i confini del Piemonte. Persino durante la prima guerra mondiale, quando viene bandito l'uso dello zucchero nella preparazione dei prodotti dolciari, Paolo Pernigotti, figlio del fondatore, con grande intuito modifica la ricetta del torrone: sostituisce allo zucchero una quantità di miele a più alta concentrazione, ottenendo così un prodotto unico per sapore e consistenza.

