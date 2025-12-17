Investimenti sul servizio idrico | Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo illustra le strategie e i progetti previsti per migliorare il servizio idrico nella regione. Con interventi già conclusi e nuovi lavori in programma, l'obiettivo è potenziare la rete e garantire servizi più efficienti ai cittadini. Un importante studio di fattibilità valuta investimenti superiori al milione di euro, segnando un passo decisivo nel settore.

investimenti sul servizio idrico vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini

© Lanazione.it - Investimenti sul servizio idrico: "Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini"

Trecentomila euro di interventi conclusi nel 2025, nuovi lavori programmati per il 2026 e uno studio di fattibilità che guarda a un investimento superiore al milione di euro. Nuove Acque fa il punto sugli interventi per il servizio idrico a Foiano della Chiana, confermando la linea di continuità negli investimenti sulle reti idriche e fognarie del territorio comunale. Nel corso del 2025 il gestore del servizio idrico integrato ha realizzato numerosi lavori per un valore complessivo di circa 300mila euro, con interventi mirati a migliorare l’efficienza del servizio e a ridurre le criticità strutturali. Lanazione.it

Leggi anche: Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano

Leggi anche: Livorno e la Toscana Nord Ovest al top tra i migliori ospedali, Casani: "Continueremo a lavorare per rafforzare la qualità dei servizi"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

GIORNATA ACQUA, DA MM INVESTIMENTI PER 323 MILIONI SU SISTEMA IDRICO MILANO

Video GIORNATA ACQUA, DA MM INVESTIMENTI PER 323 MILIONI SU SISTEMA IDRICO MILANO

investimenti servizio idrico vogliamoInvestimenti sul servizio idrico: "Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini" - Il sindaco Franci parla dei lavori che Nuove Acque sta portando avanti e proseguirà nel 2026. msn.com

investimenti servizio idrico vogliamoNuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano - Arezzo, 16 dicembre 2025 – Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano: interventi conclusi nel 2025 e opere strategiche in arrivo per il 2026. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.