Investimenti sul servizio idrico | Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini

L'articolo illustra le strategie e i progetti previsti per migliorare il servizio idrico nella regione. Con interventi già conclusi e nuovi lavori in programma, l'obiettivo è potenziare la rete e garantire servizi più efficienti ai cittadini. Un importante studio di fattibilità valuta investimenti superiori al milione di euro, segnando un passo decisivo nel settore.

© Lanazione.it - Investimenti sul servizio idrico: "Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini" Trecentomila euro di interventi conclusi nel 2025, nuovi lavori programmati per il 2026 e uno studio di fattibilità che guarda a un investimento superiore al milione di euro. Nuove Acque fa il punto sugli interventi per il servizio idrico a Foiano della Chiana, confermando la linea di continuità negli investimenti sulle reti idriche e fognarie del territorio comunale. Nel corso del 2025 il gestore del servizio idrico integrato ha realizzato numerosi lavori per un valore complessivo di circa 300mila euro, con interventi mirati a migliorare l'efficienza del servizio e a ridurre le criticità strutturali.

Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano - Arezzo, 16 dicembre 2025 – Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano: interventi conclusi nel 2025 e opere strategiche in arrivo per il 2026. msn.com

Gli investimenti passano da 60 a oltre 88 €/ab/anno e cresce soprattutto M2. Le macroaree mostrano strategie diverse, con Centro forte su continuità del servizio e Sud&Isole focalizzati sulle perdite. Ne parla il #PositionPaper n. 308 a tema #Acqua labora x.com

Approvato dalla Provincia di Campobasso il bilancio preventivo 2026. Nei prossimi anni saranno 50 i milioni di investimenti su strade e scuole. Il servizio nei nostri TG - facebook.com facebook

