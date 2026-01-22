I monti Sicani raccontati dagli autori | Savatteri Sabella e Sardo al teatro Pirandello

Il teatro Pirandello ospiterà sabato 7 febbraio alle 10 la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, un volume pubblicato da Zolfo Editore. Il libro raccoglie i racconti di Gaetano Savatteri, Marzia Sabella, Carmelo Sardo e del compianto Lorenzo Reina, offrendo uno sguardo approfondito sui paesaggi e le tradizioni dei monti Sicani. Un’occasione per conoscere meglio questa zona attraverso la voce degli autori.

Sarà il teatro Pirandello a ospitare, sabato 7 febbraio alle 10, la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, il volume pubblicato da Zolfo Editore che raccoglie i racconti di Gaetano Savatteri, Marzia Sabella, Carmelo Sardo e del compianto Lorenzo Reina.All’incontro saranno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cammarata apre il museo immersivo San Giacomo: un viaggio digitale nei monti SicaniNel cuore dei monti Sicani nasce il museo immersivo San Giacomo, un’esperienza innovativa che unisce tecnologia e cultura.

Sui monti Sicani tra storia e memoria: viaggio nei borghi fantasma della Sicilia ruraleEsplora i monti Sicani e immergiti in un viaggio tra storie antiche e silenzio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sui Monti Sicani il mito diventa attrazione per i turistiDedalo, in fuga da Creta con le sue ali di piume e cera, volò sul Mediterraneo per atterrare stanco e senza Icaro, su una montagna siciliana che da lontano guardava al mare; il re di queste terre, il ... ansa.it

Il 2° Rally monti Sicani presenta il suo programma 2026 Edizione inaugurale (2025) La 1ª edizione si è svolta l’8 e 9 marzo 2025 ed è stata la gara d’apertura del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche. Dove si corre Il rally si sviluppa su - facebook.com facebook