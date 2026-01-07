Musicando Insieme | laboratorio per i più piccoli alla biblioteca Cannizzaro

Il 15 gennaio alle 17 presso la biblioteca Cannizzaro si terrà “Musicando Insieme”, un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. L’iniziativa offre un’esperienza di gioco e scoperta attraverso il suono, promuovendo la creatività e l’ascolto in un ambiente stimolante e educativo. Un’opportunità per i più giovani di avvicinarsi al mondo della musica in modo semplice e coinvolgente.

Appuntamento il 15 gennaio alle ore 17 alla biblioteca Cannizzaro con Musicando Insieme. In programma un laboratorio musicale per bambini dai 7 ai 10 anni dove il gioco diventa suono e il suono diventa emozione. I piccoli partecipanti scopriranno la magia della musica divertendosi insieme!

