Festa alla Fortezza Medicea sospesa dalle forze dell’ordine

La festa alla Fortezza Medicea si è interrotta bruscamente sabato sera. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno sospeso l’evento, che si stava svolgendo in modo privato. Nessuno si aspettava un intervento così rapido, che ha portato alla fine della serata prima del previsto. I partecipanti sono stati fatti allontanare, mentre i controlli continuano per verificare eventuali irregolarità.

Siena, 2 febbraio 2026 – Blitz delle forze dell'ordine sabato sera alla Fortezza Medicea mentre era in corso una festa privata. Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Municipale, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro intorno alle una di notte hanno fatto irruzione nei locali dove era in corso una festa con un bel po' di persone. I controlli erano finalizzati a capire se l'evento avesse le dovute autorizzazione e se il numero dei presenti fosse regolare. Erano in tanti, sia dentro che fuori dal locale in attesa di entrare in Fortezza. Dopo il blitz interforze nella Fortezza Medicea la festa è stata sospesa e il locale chiuso.

