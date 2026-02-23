Anziano bloccato su un terrazzamento a Monte Maggio salvato dalle forze dell' ordine

Un uomo anziano, a causa di problemi di orientamento, è rimasto bloccato su un terrazzamento a Monte Maggio, vicino a un crepaccio. La sua presenza in quell’area insidiosa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente per portarlo in salvo. L’intervento ha richiesto manovre precise e l’uso di attrezzature specializzate. L’anziano è stato messo in sicurezza e portato via dall’area senza conseguenze gravi.

L'uomo, con problemi di orientamento, si è trovato in difficoltà vicino a un crepaccio; soccorsi dei Vigili del Fuoco e Ares 118 lo hanno recuperato in barella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e il personale dell'Ares 118. L'uomo è stato recuperato in barella e messo in sicurezza, prima di ricevere le prime cure sul posto. Le operazioni di soccorso sono proseguite con cautela a causa del terreno impervio, mentre la zona è stata messa in sicurezza. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni dell'anziano.

