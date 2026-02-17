Dacia Sandero come va su strada la rinnovata regina d’Europa in versione GPL

La Dacia Sandero, rinnovata e venduta anche in versione GPL, ha conquistato il primo posto tra le auto più vendute in Europa nel 2024 e nel 2025. Questo risultato deriva dalla sua versatilità e dal prezzo competitivo, che attirano molti acquirenti. La versione aggiornata si distingue per un motore più efficiente e un interno più spazioso, rendendola una scelta popolare tra le famiglie. Sul fronte della strada, la Sandero si comporta bene, offrendo una guida stabile e confortevole anche su strade dissestate.

Oggi dire Dacia Sandero è parlare di un fenomeno di successo, come ci ricorda senza affanno la classifica delle automobili più vendute in Europa, tanto nel 2024 quanto nel 2025. Dati che testimoniano l’ascesa di un marchio che non è più un “outsider” ma, soprattutto, confermano quanto la piccola utilitaria del brand romeno sia diventata una certezza e la prima scelta per migliaia di automobilisti del Vecchio Continente. Se vent’anni fa, all’epoca della prima generazione, l’acquisto della Sandero sarebbe suonato come una scommessa e più di un compromesso, adesso le cose non vanno più così. Ce ne siamo accorti anche sulle strade della Costa Azzurra, dove abbiamo avuto la possibilità di testare il restyling di questo veicolo così apprezzato nella sua versione ECO-G 120, quella che adopera sotto al cofano un piacevole motore a GPL. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

