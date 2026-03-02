Dacia rilancia la sfida globale

Dacia ha annunciato il lancio della nuova gamma per il 2026, segnando un passo importante per il marchio. La presentazione coinvolge diversi modelli, che vanno oltre un semplice aggiornamento estetico e rappresentano una strategia di rilancio a livello globale. La casa automobilistica ha comunicato che questa iniziativa riguarda un'ampia gamma di veicoli, puntando a rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale.

Dacia inizia il 2026 alla grande, presentando la nuova gamma che è molto di più di un'operazione di restyling. Nella splendida cornice della Costa Azzurra, il marchio romeno di casa Renault mostra alla stampa internazionale il risultato di un grande lavoro che spazia dall'aspetto estetico a quello tecnologico con risultati davvero sorprendenti. Abbandonato da tempo lo stile minimalista, Dacia è oggi un brand che unisce l'accessibilità economica a prodotti di qualità, un binomio che piace al mercato ed è infatti premiato da un costante incremento delle vendite (+3.1% nel 2025). I primi due modelli che proviamo tra le strade intorno a Nizza sono Sandero Stepway e Jogger.