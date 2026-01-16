Il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea l'importanza di una strategia coordinata italiana per l’Artico, respingendo interventi simbolici come l'invio di pochi soldati in Groenlandia. In un contesto di crescente interesse e sfide globali, Crosetto evidenzia la necessità di risposte efficaci e condivise per affrontare le complessità di questa regione. La sua posizione invita a un impegno serio e strutturato, lontano da simbolismi, per tutelare gli interessi nazionali e global

L’Artico non è più una regione periferica, ma uno dei nuovi baricentri della geopolitica mondiale. È questo il messaggio lanciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a Villa Madama alla presentazione del Piano strategico italiano per l’Artico. Un’occasione per chiarire la posizione dell’Italia e respingere le polemiche sulla presenza militare nella Terra Verde. “Pensare di mandare 15 soldati in Groenlandia come se fosse una gita è una barzelletta”, ha detto Crosetto, criticando l’idea di contingenti simbolici e frammentati. Secondo il ministro, iniziative di questo tipo non colgono la reale portata delle esercitazioni e delle attività che da anni vedono impegnate le Forze armate italiane nell’area artica, sempre all’interno di un quadro condiviso con alleati e partner internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crosetto rilancia la corsa all’Artico: “Quindici soldati in Groenlandia non servono a niente, è una sfida globale”

