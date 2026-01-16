Crosetto rilancia la corsa all’Artico | Quindici soldati in Groenlandia non servono a niente è una sfida globale
Il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea l'importanza di una strategia coordinata italiana per l’Artico, respingendo interventi simbolici come l'invio di pochi soldati in Groenlandia. In un contesto di crescente interesse e sfide globali, Crosetto evidenzia la necessità di risposte efficaci e condivise per affrontare le complessità di questa regione. La sua posizione invita a un impegno serio e strutturato, lontano da simbolismi, per tutelare gli interessi nazionali e global
L’Artico non è più una regione periferica, ma uno dei nuovi baricentri della geopolitica mondiale. È questo il messaggio lanciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a Villa Madama alla presentazione del Piano strategico italiano per l’Artico. Un’occasione per chiarire la posizione dell’Italia e respingere le polemiche sulla presenza militare nella Terra Verde. “Pensare di mandare 15 soldati in Groenlandia come se fosse una gita è una barzelletta”, ha detto Crosetto, criticando l’idea di contingenti simbolici e frammentati. Secondo il ministro, iniziative di questo tipo non colgono la reale portata delle esercitazioni e delle attività che da anni vedono impegnate le Forze armate italiane nell’area artica, sempre all’interno di un quadro condiviso con alleati e partner internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
